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07:50 23.02.2025

Війська РФ за добу втратили 1180 осіб та 94 од. техніки

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Війська РФ за добу втратили 1180 осіб та 94 од. техніки
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони за добу ліквідували 1180 окупантів, 7 танків, 12 бронемашин, 54 артсистеми, 117 БПЛА, а також 94 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 867180 (+1180) осіб, танків ‒ 10168 (+7) од, бойових броньованих машин ‒ 21151 (+12) од, артилерійських систем – 23582 (+54) од, РСЗВ – 1296 (+1) од, засоби ППО ‒ 1081 (+1) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 331 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26428 (+117), крилаті ракети ‒ 3064 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 38334 (+91) од, спеціальна техніка ‒ 3757 (+3)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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