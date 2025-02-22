Війська РФ завдали авіаудару по Золочеву на Харківщині, є постраждала
Російські війська завдали авіаційного удару по Золочеву Харківської області, пошкоджені 30 житлових будинків, електро- та газові мережі, поранена 60-річна жінка, повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, 22 лютого близько 16:05 Збройні сили РФ завдали авіаційного удару по селищу Золочів Богодухівського району. Отримала поранення 60-річна жінка.
Пошкоджені щонайменше 30 житлових будинків, господарчі споруди, електро- та газові мережі.
За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).