Події

20:19 22.02.2025

Війська РФ завдали авіаудару по Золочеву на Харківщині, є постраждала

1 хв читати
Війська РФ завдали авіаудару по Золочеву на Харківщині, є постраждала

Російські війська завдали авіаційного удару по Золочеву Харківської області, пошкоджені 30 житлових будинків, електро- та газові мережі, поранена 60-річна жінка, повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 22 лютого близько 16:05 Збройні сили РФ завдали авіаційного удару по селищу Золочів Богодухівського району. Отримала поранення 60-річна жінка.

Пошкоджені щонайменше 30 житлових будинків, господарчі споруди, електро- та газові мережі.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

 

 

Теги: #постраждалі #авіа #харківська_область #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:50 24.02.2025
Дівчинка-підліток постраждала внаслідок ворожого обстрілу Херсону

Дівчинка-підліток постраждала внаслідок ворожого обстрілу Херсону

13:25 24.02.2025
Кількість постраждалих через ворожий авіаудар по передмістю Харкова зросла до 4-х, під завалами можуть бути люди

Кількість постраждалих через ворожий авіаудар по передмістю Харкова зросла до 4-х, під завалами можуть бути люди

11:25 24.02.2025
Через ворожий авіаудар по передмістю Харкова виникла пожежа, шпиталізовано двох жителів

Через ворожий авіаудар по передмістю Харкова виникла пожежа, шпиталізовано двох жителів

06:42 24.02.2025
Окупанти нанесли авіаудар по Харкову, без постраждалих - мер

Окупанти нанесли авіаудар по Харкову, без постраждалих - мер

08:41 23.02.2025
Уже п'ятеро постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу

Уже п'ятеро постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу

01:19 23.02.2025
Уже четверо постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Розі, один з них у важкому стані – Вілкул

Уже четверо постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Розі, один з них у важкому стані – Вілкул

23:54 22.02.2025
РФ атакувала Одесу БпЛА, постраждали три людини – Кіпер

РФ атакувала Одесу БпЛА, постраждали три людини – Кіпер

23:12 22.02.2025
РФ здійснила ракетний удар по Кривому Рогу, двоє постраждалих – Лисак

РФ здійснила ракетний удар по Кривому Рогу, двоє постраждалих – Лисак

15:59 22.02.2025
Через удар ворожого FPV-дрона по селу на Харківщині поранено мирного мешканця

Через удар ворожого FPV-дрона по селу на Харківщині поранено мирного мешканця

13:11 22.02.2025
Двоє мешканців Купянська поранені через атаку ворожого БпЛА

Двоє мешканців Купянська поранені через атаку ворожого БпЛА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зустріч Трампа з Зеленським та підписання угоди про корисні копалини може відбутися цього або наступного тижня

Єврокомісія сподівається відкрити 3 кластери переговорів з Україною щодо вступу в ЄС до липня та решти 3-х до грудня

Шмигаль: Підтримка Генасамблеєю ООН української резолюції – важливий крок для відновлення дії міжнародного права

Кубілюс пропонує розпочати переговори щодо приєднання України до Космічної програми ЄС "Copernicus" та її компонентів

Трамп сподівається на швидке підписання США угоди щодо CRM з Україною та анонсував великі економічні угоди з РФ

ОСТАННЄ

Макрон: Україна має отримати компенсацію, але її має заплатити Росія

Росія не заперечуватиме проти європейських миротворців в Україні, вважає Трамп

Канада розширила антиросійські санкційні списки, додавши понад 70 фіз- і юросіб

Понад EUR82 млрд збитків завдано українському довкіллю за час повномасштабної війни - Гринчук

Франція та Велика Британія підготували план щодо гарантій безпеки для України - Макрон

Україна сподівається, що ЄС надасть статус безстрокової угоді про "транспортний безвіз", - Кулеба

Україна і Єврокомісія підписали адміндомовленость про відрядження українських державних службовців до ЄК

Трамп: Війна в Україні "може закінчитися скоро - протягом декількох тижнів"

Сьогоднішнє голосування показало нову силу Європи та всіх країн, які справді поважають міжнародне право та Статут ООН – Сибіга

Зустріч Трампа з Зеленським та підписання угоди про корисні копалини може відбутися цього або наступного тижня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА