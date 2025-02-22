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19:19 22.02.2025

Україна отримала нову редакцію угоди щодо надр

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Україна отримала нову редакцію угоди щодо надр

Угода між США та Україною про рідкісноземельні матеріали передбачає створення комерційного фонду, у якому США матимуть 100% фінансового інтересу, а Україна виділятиме на нього кошти.

Текст угоди, актуальний на вечір п'ятниці, 21 лютого, є у розпорядженні видання "Економічна правда".

Документ мають підписати міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та Держсекретар США Марко Рубіо.

Згідно із проєктом договору, Україна та США створюють комерційний інвестиційний фонд реконструкції, у якому США зберігатимуть 100% фінансової інтересу. Україна та США керуватимуть ним спільно.

Передбачається, що Фонд сприятиме збільшенню прямих іноземних інвестицій в Україну щонайменше вдвічі на кожний внесений долар. Метою визначено повернення ВВП України до рівня кінця 2021 року.

Інвестиційний Фонд отримуватиме 50% доходів з українських мінеральних та нафтогазових ресурсів (з вирахуванням фактичних витрат) задля реінвестування в українську економіку (видобувна та переробна інфраструктура, порти та інше).

Окрім цього, проєкт угоди передбачає перенаправлення доходів з інших українських джерел, які будуть визначені урядами України та США.

Надходження з обʼєктів, які на момент підписання угоди були окуповані Росією можуть перевищувати 50% у разі деокупації.

Внески українських доходів у фонд продовжуватиметься до моменту досягнення суми, про яку домовляться уряди. Уся некредитна фінансова допомога США, що надійде в Україну після підписання угоди буде збільшувати поріг внесків з українських доходів.

США, згідно із текстом, має намір взяти фінансове зобовʼязання щодо допомоги України на суму, яку визначать окремо.

Угода про фонд не буде суперечити іншим міжнародним зобовʼязанням України, а також майбутній інтеграції до ЄС або інших обʼєднань.

Україна та США зобовʼязуються негайно почати розробку окремої угоди, що визначить деталі майбутнього Фонду.

Зазначається, що відповідальними за підготовку майбутньої угоди зі сторони України буде Міністерство економіки.

 

Теги: #надра #угода #сша

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