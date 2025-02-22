Події

14:54 22.02.2025

Зеленський переговорив із Стармером про "спільні кроки та заходи на наступний тиждень"

1 хв читати
Зеленський переговорив із Стармером про "спільні кроки та заходи на наступний тиждень"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів плідну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і узгодив з ним «спільні кроки та заходи на наступний тиждень».

"Як завжди, продуктивна розмова з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Європа повинна бути за столом переговорів щодо закінчення війни та формування міцних гарантій безпеки. Безпека України невіддільна від безпеки Європи", - написав Зеленський в соцмережі Х у суботу за підсумками бесіди.

"Узгодили нашу військову взаємодію, спільні кроки та заходи на наступний тиждень, який буде дуже активним. Велика Британія та її народ є одними з найбільших прихильників України. Ми це дуже цінуємо", - підкреслив український президент.

Теги: #стармер #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:34 26.02.2025
Зеленський: Нам вдалося повернути питання про звільнення Криму в порядок денний світу

Зеленський: Нам вдалося повернути питання про звільнення Криму в порядок денний світу

09:46 26.02.2025
Зеленський може приїхати до Вашингтона у п'ятницю, щоб підписати меморандум про надра, Трамп чекає на нього – ЗМІ

Зеленський може приїхати до Вашингтона у п'ятницю, щоб підписати меморандум про надра, Трамп чекає на нього – ЗМІ

05:56 26.02.2025
Віцепрезидент США піддав критиці стратегію Зеленського у відносинах з адміністрацією Трампа – ЗМІ

Віцепрезидент США піддав критиці стратегію Зеленського у відносинах з адміністрацією Трампа – ЗМІ

23:25 25.02.2025
Зеленський про розмову з Макроном: скоординували наші плани та майбутні контакти в різних форматах

Зеленський про розмову з Макроном: скоординували наші плани та майбутні контакти в різних форматах

21:14 25.02.2025
Зеленський зустрівся з парламентарями з глобальної мережі парламентської підтримки України

Зеленський зустрівся з парламентарями з глобальної мережі парламентської підтримки України

21:13 25.02.2025
Зеленський повідомив про підготовку деяких форматів з партнерами

Зеленський повідомив про підготовку деяких форматів з партнерами

20:03 25.02.2025
Макрон провів розмову зі Стармером і Зеленським

Макрон провів розмову зі Стармером і Зеленським

16:49 25.02.2025
Зеленський обговорив з новопризначеним прем'єром Бельгії використання заморожених російських активів

Зеленський обговорив з новопризначеним прем'єром Бельгії використання заморожених російських активів

08:34 25.02.2025
Зустрічі Трампа з Зеленським та Путіним відбудуться "дуже скоро" – Білий дім

Зустрічі Трампа з Зеленським та Путіним відбудуться "дуже скоро" – Білий дім

00:43 25.02.2025
Зеленський є законно обраним лідером України, а диктатор - Путін, який залишається при владі 25 років, наголосив Волкер

Зеленський є законно обраним лідером України, а диктатор - Путін, який залишається при владі 25 років, наголосив Волкер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог скинув на Костянтинівку три авіабомби, п'ятеро людей загинуло

Україна і США випрацювали остаточний варіант Угоди про встановлення правил та умов Інвестфонду відбудови України - Шмигаль

Внаслідок ворожої атаки на Київщині загинуло двоє людей, ще двоє поранено

РФ атакувала енергетичний об'єкт у Дніпропетровській області

Повітряні сили: Збито 110 ворожих БпЛА, 66 – локаційно втрачені

ОСТАННЄ

Конституційний суд попередньо відмовив Коломойському в оскарженні норм "антиколомойського" закону

Морський порт і НПЗ у російському Туапсе атакували дрони ГУР – джерело

Президент KSE Милованов: в Міносвіти не сприймають серйозно пропозицію про приватизацію Києво-Могилянської академії

Прем'єр Румунії підтримав підвищення витрат на оборону, але проти відправки військ в Україну

В Румунії затримали проросійського кандидата в президенти Джорджеску

Рада визнала результати навчання, здобутих громадянами України за кордоном - нардеп

У Львівській області за минулу добу зафіксували 108 займань сухої трави, на 7 осіб складено адмінпротоколи

Угодою з США враховано інтереси євроінтеграції України і співпрацю з міжнародними фінорганізаціями - Шмигаль

Держмитслужба України та міжнародна асоціація REACT підписали меморандум про боротьбу з контрафактом

Після підписання попередньої угоди Україна і США розпочнуть роботу над наступною угодою про створення Інвестиційного фонду відбудови - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА