Зеленський переговорив із Стармером про "спільні кроки та заходи на наступний тиждень"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів плідну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і узгодив з ним «спільні кроки та заходи на наступний тиждень».

"Як завжди, продуктивна розмова з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Європа повинна бути за столом переговорів щодо закінчення війни та формування міцних гарантій безпеки. Безпека України невіддільна від безпеки Європи", - написав Зеленський в соцмережі Х у суботу за підсумками бесіди.

"Узгодили нашу військову взаємодію, спільні кроки та заходи на наступний тиждень, який буде дуже активним. Велика Британія та її народ є одними з найбільших прихильників України. Ми це дуже цінуємо", - підкреслив український президент.