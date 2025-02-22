Події

13:52 22.02.2025

Окупанти обстріляли Костянтинівку, 2 жителів загинули, 4 поранені

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Окупанти обстріляли Костянтинівку, 2 жителів загинули, 4 поранені
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Щонайменше дві мирні людини загинули і четверо поранені внаслідок ударів по місту Костянтинівка Донецької області у суботу, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вади Філашкін.

"Місто зазнало численних авіаударів сьогодні зранку. Під розвалинами будинків ще можуть перебувати люди, пошукова операція триває. За попередніми оцінками, пошкоджено 10 багатоповерхівок, 21 приватний будинок, 3 промислові приміщення, крамницю, 16 гаражів, 2 лінії електропередач, 2 газогони і 9 автівок", - написав Філашкін в Телеграм.

Теги: #донецька_область #обстріли

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