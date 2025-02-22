Окупанти обстріляли Костянтинівку, 2 жителів загинули, 4 поранені

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Щонайменше дві мирні людини загинули і четверо поранені внаслідок ударів по місту Костянтинівка Донецької області у суботу, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вади Філашкін.

"Місто зазнало численних авіаударів сьогодні зранку. Під розвалинами будинків ще можуть перебувати люди, пошукова операція триває. За попередніми оцінками, пошкоджено 10 багатоповерхівок, 21 приватний будинок, 3 промислові приміщення, крамницю, 16 гаражів, 2 лінії електропередач, 2 газогони і 9 автівок", - написав Філашкін в Телеграм.