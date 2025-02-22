Події

12:34 22.02.2025

Окупанти вбили двох мирних мешканців Донецької області, ще 12 поранені

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Один мирний мешканець міста Костянтинівка та один мешканець села Ніконорівка Донецької області загинули внаслідок обстрілів з боку російських окупантів за минулу добу, повідомляє Національна поліція України.

"На Костянтинівку росія скинула три авіабомби "ФАБ-250" - одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Пошкоджено 9 приватних будинків, СТО, підприємство. По Ніконорівці Миколаївської МВА окупанти вдарили бомбою "ФАБ-250" - одну цивільну особу вбили та одну поранили. Зруйновано два приватних будинки", - йдеться в повідомленні.

Усього в Донецькій області внаслідок обстрілів поранення отримали 12 мирних жителів, вісім з них у місті Слов’янськ.

"У Слов’янську внаслідок удару авіабомби "ФАБ-250" - 8 поранених мирних жителів, руйнувань зазнали 66 приватних осель та заклад освіти. Ще одну бомбу "ФАБ-250" ворог спрямував на Краматорськ – травмовано цивільну особу, пошкоджено 46 приватних будинків і 2 автомобілі. Бомбових атак зазнаои Покровськ – пошкоджено три багатоквартирних і приватний будинки, а також Родинське, де ворожий ФАБ пошкодив 6 домогосподарств. У Білокузьминівці – 5 пошкоджених будинків, у селі Миколаївка – цивільне авто", - йдеться в повідомленні.

За добу поліція зафіксувала 3 тис 207 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Загалом окупанти атакували вісім населених пунктів: міста Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ, Родинське, Слов’янськ, села Білокузьминівка, Миколаївка, Ніконорівка. Пошкоджено 145 цивільних об’єктів, з них 138 житлових будинків.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Теги: #донецька_область #обстріли

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