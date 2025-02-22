Події

09:10 22.02.2025

Захисники України в ніч на 22 лютого знищили 82 із 162 задіяних ворогом дронів

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Захисники України в ніч на 22 лютого знищили 82 із 162 задіяних ворогом дронів
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Противник атакував у ніч на 22 лютого 2025 року (із 19.00 21 лютого) 162-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграмі.

“Станом на 08.00 підтверджено збиття 82-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. 75 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)”, - йдеться у повідомленні.

Теги: #повітряні_сили #бпла

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