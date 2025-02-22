22 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1095 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1095 RUSSIAN AGRESSION

22 лютого відзначають Європейський день підтримки жертв злочинів, Міжнародний день змагань зі скоромовок, День засновника скаутингу, День смирення. Всесвітній день ковтачів мечів, День однозадачності, Всесвітній день роздумів.

Православна церква - віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії.

Європейський день підтримки жертв злочинів

Відзначається щорічно в багатьох країнах Європейського Союзу. Запроваджений Міжнародною правозахисною організацією Victim Support Europe.

Підґрунтям для заснування цього дня є два міжнародних документа: декларація ООН щодо принципів правосуддя для постраждалих від кримінальної злочинності (вересень 1985 року) та "Хартія жертв злочинів", яку в 1990 році, а саме 22 лютого, опублікували у Великій Британії.

Європейський день підтримки жертв злочинів має за мету привернення уваги суспільства та влади до проблеми захисту постраждалих, допомоги в соціальній реабілітації, морального й грошового відшкодування, необхідної психологічної та фізичної підтримки.

Міжнародний день змагань зі скоромовок

Міжнародний день змагань зі скоромовок - це щорічне веселе і навчальне свято, яке відзначається в останню суботу лютого. Це свято присвячене веселим змаганням зі скоромовок, які об'єднують людей у їхньому прагненні випробувати свої мовні навички та отримати задоволення від гри зі словами.

День засновника скаутингу

День засновника скаутингу, що відзначається щорічно 22 лютого, є днем глобального святкування та роздумів у скаутському русі, це день вшанування спадщини Роберта та Олави Баден-Павелів.

Бойскаути (скаути) - це діти й молодь, члени незалежної добровільної організації, яка має на меті фізичний і духовний розвиток молодих людей.

Всесвітній день енцефаліту

Щорічно 22 лютого відзначається Всесвітній день енцефаліту. Цей день відзначається з жовтня 2013 року.

Енцефаліт - це захворювання, яке полягає в запаленні головного мозку. За причиною виникнення енцефаліт буває вірусним, мікробним, алергічним, токсичним та інфекційно-алергічним. Також розрізняють первинний і вторинний види. При тяжких формах хвороби можлива смерть, тому важливо звернутися по медичну допомогу.

День енцефаліту створений задля інформування суспільства про таке захворювання та залучення до профілактики (наприклад, регулярний огляд тіла, захисний одяг для прогулянок в лісі, спеціальні засоби проти кліщів, вчасна вакцинація).

День смирення

Присвячений практиці та вшануванню смирення. У світі, де часто домінує самореклама і конкуренція, День смирення є нагадуванням про цінність скромності, самоаналізу і важливість ставити інших вище за себе.

Всесвітній день ковтачів мечів

Відзначається в останню суботу лютого щорічно. Це свято віддає данину поваги сміливим і вправним виконавцям, які практикують стародавнє мистецтво ковтання мечів.

День однозадачності

У світі, де багатозадачність стала почесною відзнакою, День однозадачності, що відзначається 22 лютого, є маяком уважності та ефективності. Цей особливий день пропагує "втрачене мистецтво" однозадачності - присвячувати себе одному завданню за раз, тим самим підвищуючи продуктивність і знижуючи рівень стресу.

Всесвітній день роздумів

Всесвітній день роздумів відзначається 22 лютого. Цей особливий день відзначений своїми традиціями, але головна з них полягає в тому, що дівчата згадують про своїх подруг у всьому світі.

Цього дня народилися:

570 років від дня народження Йоганна Рейхліна (1455-1522), німецького філолога, гуманіста, письменника, творця фонетичної системи читання середньовічних грецьких текстів, названої його ім'ям;

120 років від дня народження Владислава Курашкевича (1905-1997), польського мовознавця, автора праць із діалектології східнослов’янських мов, зокрема з української;

90 років від дня народження Григорія Ільковича Кореня (1935-1998), українського художника-монументаліста, графіка, живописця;

85 років від дня народження Олеся Євгеновича Шевченка (1940), українського журналіста, політичного діяча, учасника національно-визвольного руху, голови Київської організації Української Гельсінської Спілки.

Ще цього дня:

1924 - Калвін Кулідж став першим президентом США, який виступив зі зверненням до народу, трансльованим по радіо з Білого дому;

1935 - Літакам заборонено пролітати над резиденцією президента США — Білим домом;

1958 - Президенти Єгипту і Сирії підписали акт про об'єднання двох країн в Об'єднану Арабську Республіку;

1958 - Підписаний договір, за яким Велика Британія дозволила розмістити на своїй території американську ядерну зброю;

1979 - Сент-Люсія проголосила незалежність від Великої Британії;

1986 - На Філіппінах почалася безкровна революція "Влада народу", внаслідок якої після численних протестів і вуличних демонстрацій була скинута диктатура президента Фердинанда Маркоса, що правив 20 років;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бурунді;

1997 - Вчені з Единбурга (Шотландія) вперше повідомили про успішне клонування вівці, яка народилася 5 липня 1996 року. Новонароджена одержала ім'я Доллі;

2014 — Революція Гідності в Україні;

2015 — Близько 13:20 у Харкові поблизу станції метро "Маршала Жукова" (нині "Палац спорту") під час Маршу єдності скоєно терористичний акт — внаслідок вибуху пристрою, який, за повідомленням СБУ, був захований у кучугурі снігу, загинули троє цивільних та один співробітник міліції; поранено 9 осіб.

Церковне свято:

За царя Теодосія Великого жив у Царгороді, в східній частині міста, царський достойник Євгеній, який возвів церкву в честь Пресвятої Богородиці.

Одне місце у тій церкві за часів імператора Аркадія (395-408) прославилося чудом: хворі, які на тому місці молилися, повертали собі здоров’я. Звернув на це увагу єпископ і, прийшовши з хресним ходом, наказав те місце розкопати.

У розкопаній могилі було знайдено нетлінні мощі багатьох мучеників, котрі постраждали в різні часи. З їх мощей витікало благовонне миро. Мощі святих перенесли в церкву, де вони прославилися багатьма чудами.

Пізніше один побожний муж, Миколай Каліграф оголосив, що серед тих мощей є тіла святого Андроника, одного з 70 учнів, і його помічниці Юнії, пам’ять яких вшановуємо 17 травня.

Іменини: Андрій, Віктор, Володимир, Іван, Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Степан, Федір, Варвара, Ірина.