Зеленський обговорив із президентом Чехії нову пропозицію щодо підтримки України

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Чехії Петром Павелом, під час якої сторони обговорили нову чеську пропозицію підтримки України.

"Основні теми — подальші кроки, спільні плани та збереження сильних, аргументованих позицій. Європа має звучати єдиним голосом задля досягнення справедливого миру, і ми його досягнемо", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

"Крім того, обговорили продовження чеської ініціативи щодо постачання артилерійських снарядів і нову пропозицію Чеської Республіки щодо підтримки України", - додав президент.

За його словами, Україна високо цінує те, що навіть у ці складні часи Чехія стоїть пліч-о-пліч з Україною.