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15:17 21.02.2025

Прем'єр Хорватії 24 лютого візьме участь у саміті, організованому Зеленським

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Прем'єр Хорватії 24 лютого візьме участь у саміті, організованому Зеленським

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович у понеділок, 24 лютого, візьме участь через відеоспілкування у саміті, організованому президентом України Володимиром Зеленським, повідомив Пленкович за результатами розмови з головою Української держави.

"У третю річницю російського вторгнення в понеділок, 24 лютого, я візьму участь через відеозв’язок у саміті, організованому президентом Зеленським, і цього року ми також підтримаємо ухвалення нової резолюції ООН", - написав Пленкович у соцмережі Х у п'ятницю.

Він також повідомив, що обговорив із Зеленським поточну безпекову ситуацію в Україні та мирні ініціативи.

"Ми прагнемо досягти миру, але справедливого миру, який забезпечить суверенітет України та реінтеграцію окупованих територій. Наша спільна позиція полягає в тому, що погляди України та ЄС мають поважатися та бути представленими на переговорах", - зауважив прем'єр Хорватії.

У свою чергу, Зеленський подякував Хорватії за всебічну допомогу українському народу.

"Цінуємо тверду позицію Хорватії, що припинення вогню неможливе без чітких гарантій безпеки", - написав Зеленський у соцмережі Х.

Теги: #хорватія #зеленський

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