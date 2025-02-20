Події

18:22 20.02.2025

Ворог зруйнував непрацююче відділення "Укрпошти" в Покровську

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Росія зруйнувала непрацююче відділення АТ "Укрпошта" у Покровську, повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Останні дні були важкими в усіх сенсах. Вчора ворог знищив нашу автівку, поранив водія та вразив сортувальний центр на Херсонщині. А сьогодні — розтрощив наше відділення в Покровську", - написав Смілянський у Телеграм в четвер.

За його словами, "Укрпошта" проводить експеримент, запускаючи на прифронтових територіях контейнерні відділення.

"…замість того, щоб шукати нове приміщення, ми вирішили провести експеримент. Уже третій місяць тут проходить випробування наше нове контейнерне відділення. І треба сказати, що випробування йдуть дуже вдало. Тепле, сучасне, навіть конструктивне кріплення для Starlink передбачене", - написав Смілянський.

Раніше директор Донецької дирекції "Укрпошти" Максим Сутковий розповів агентству "Інтерфакс-Україна", що у зв'язку з наближенням лінії фронту у Покровську була призупинена робота останнього з 11 стаціонарних відділень компанії - 7 тис. мешканців, які ще лишаються в місті будуть обслуговувати пересувні поштові відділення і броньований транспорт.

Повідомлялось також, що у Херсоні зазнав ураження сортувальний центр АТ "Укрпошта", згоріли посилки. До того ж, ворог атакував автівку в Станіславі на Херсонщині через що дістав поранення 21-річний водій.

Теги: #руйнування #покровськ #укрпошта

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