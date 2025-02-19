Зустріч Зеленського і Келлога запланована на четвер

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, на завтра запланована його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

"І політичний момент – багато зустрічей, нарад сьогодні: командування армії, розвідка, міністри – для підготовки до перемовин із представником Президента Сполучених Штатів Америки – генерал Келлог уже в Києві. Він уже зустрічався з Головкомом Сирським, із нашими керівниками розвідок та спеціальних служб, також із керівником Офісу. На завтра запланована наша зустріч із генералом Келлогом, і для нас дуже важливо, щоб зустріч і взагалі робота з Америкою була конструктивною", - повідомив Зеленський у вечірньому зверненні у середу.