Росіяни вдарили FPV-дронами по гумцентру у прикордонному селі Харківської області, без жертв

У середу, з 12:15 по 13:30, ЗС РФ вдарили FPV-дронами по с. Івашки Золочівської громади, обійшлося без жертв, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Спершу два влучання відбулися по місцю завантаження гуманітарної допомоги. Волонтерам вдалося уникнути поранення. Пізніше удар прийшовся у будинок, де розташований гуманітарний центр. Пошкоджено два багатоквартирні двоповерхові будинки. На щастя, без жертв", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.