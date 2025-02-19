ЗСУ знищили місце дислокації окупантів під Чумацьким Запорізької області

Фото: Генштаб ЗСУ

Повітряні сили Збройних сил України завдали 17 лютого високоточного удару по позиціях 2-го мотострілецького батальйону 64-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил РФ у районі тимчасово окупованого села Чумацьке Пологівського району Запорізької області.

"У результаті операції було знищено місце дислокації особового складу, фортифікаційні споруди та майданчик для запуску дронів, який використовувався ворогом для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України. Ця операція є частиною системних заходів Збройних Сил України, спрямованих на зниження бойового потенціалу противника та нейтралізацію загроз", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у середу.