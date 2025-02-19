Келлог прибув до Києва

Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог прибув з візитом до Києва, повідомляє "Суспільне" в середу, 19 лютого.

Як повідомляється, Келлог заявив, що цей візит є "шансом провести хороші потенційні переговори".

"Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії – слухати. Потім я повернуся до США, поговорю з президентом Трампом. Щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо", – сказав Келлог.