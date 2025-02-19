Інтерфакс-Україна
Події
07:50 19.02.2025

Ворог поцілив по Слобідському району Харкова, пошкоджене виробниче підприємство – мер

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Ворог поцілив по Слобідському району Харкова, пошкоджене виробниче підприємство – мер

Російські війська в ніч на середу нанесли удар дроном по Слобідському району Харкова, пошкоджене виробниче підприємство, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Близько третьої ночі ворожий дрон наніс удар по Слобідському району міста", - написав він у телеграмі.

За його словами, постраждало цивільне виробниче підприємство, на територію якого й впав БПЛА.

Разом з тим, обійшлося без постраждалих, однак пошкоджено техніку підприємства та інше майно фірми.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2124

Теги: #харків #дрон #пошкодження

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