Інтерфакс-Україна
Події
18:54 18.02.2025

Україна і Туреччина підписали два документи про співробітництво у сферах медіа та освіти

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Україна і Туреччина підписали два документи про співробітництво у сферах медіа та освіти
Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Україна і Туреччина у вівторок, 18 лютого, підписали два меморандуми про співробітництво, повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"У присутності президентів було підписано два документи: меморандум про співробітництво у галузі медіа та комунікацій і угоду про співпрацю у сфері освіти", - вказано у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що рівень співпраці між Україною й Туреччиною постійно зростає.

Теги: #меморандум #туреччина

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