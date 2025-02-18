Україна і Туреччина підписали два документи про співробітництво у сферах медіа та освіти

Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Україна і Туреччина у вівторок, 18 лютого, підписали два меморандуми про співробітництво, повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"У присутності президентів було підписано два документи: меморандум про співробітництво у галузі медіа та комунікацій і угоду про співпрацю у сфері освіти", - вказано у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що рівень співпраці між Україною й Туреччиною постійно зростає.