16:05 18.02.2025
Рубіо заявив, що США та РФ домовилися про колишню чисельність персоналу посольств у Вашингтоні та Москві
США та РФ досягли угоди про відновлення колишньої кількості службовців своїх посольств у Москві та Вашингтоні, повідомляє у вівторок Associated Press із посиланням на американського держсекретаря Марко Рубіо.
"Рубіо заявив, що офіційні особи зі США та РФ домовилися відновити штати своїх посольств", - зазначає агентство.
Переговори російської та американської делегацій відбувалися в Ер-Ріяді у вівторок.