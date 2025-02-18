Інтерфакс-Україна
Події
16:05 18.02.2025

Рубіо заявив, що США та РФ домовилися про колишню чисельність персоналу посольств у Вашингтоні та Москві

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Рубіо заявив, що США та РФ домовилися про колишню чисельність персоналу посольств у Вашингтоні та Москві

США та РФ досягли угоди про відновлення колишньої кількості службовців своїх посольств у Москві та Вашингтоні, повідомляє у вівторок Associated Press із посиланням на американського держсекретаря Марко Рубіо.

"Рубіо заявив, що офіційні особи зі США та РФ домовилися відновити штати своїх посольств", - зазначає агентство.

Переговори російської та американської делегацій відбувалися в Ер-Ріяді у вівторок.

Теги: #рубіо #сша

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