Рубіо заявив, що США та РФ домовилися про колишню чисельність персоналу посольств у Вашингтоні та Москві

США та РФ досягли угоди про відновлення колишньої кількості службовців своїх посольств у Москві та Вашингтоні, повідомляє у вівторок Associated Press із посиланням на американського держсекретаря Марко Рубіо.

"Рубіо заявив, що офіційні особи зі США та РФ домовилися відновити штати своїх посольств", - зазначає агентство.

Переговори російської та американської делегацій відбувалися в Ер-Ріяді у вівторок.