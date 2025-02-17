Зеленський про участь Китаю у мирних перемовинах: за столом мають бути ті, хто готові брати відповідальність

Президент України Володимир Зеленський не виключив участь КНР у мирних перемовинах, але відзначив, що за столом перемовин мають бути лише ті, хто може взяти на себе відповідальність гарантій безпеки, допомоги, а також зупинення агресії РФ.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час відеоспілкування з журналістами в понеділок за результатами візиту до ОАЕ голова держави отримав запитання, чи готовий він розглядати Китай за столом мирних переговорів.

"Щодо Китаю. Дивіться, ми ж завжди говорили, що ми готові мати присутність серйозних гравців. Але за столом перемовин в цей момент будуть ті, хто готові взяти на себе відповідальність як гарантій безпеки, так і допомоги, так і зупинення Путіна, так і інвестування в відновлення України", - відповів Зеленський.

При цьому він відзначив, що китайська сторона почала проявляти зацікавленість у тиску на Володимира Путіна, щоб закінчити війну. "Зустріч була у Сибіги і Ван І (міністри закордонних справ України та КНР – ІФ-У). Зустріч була важлива. Там він зустрічався разом з головою мого офісу Андрієм Єрмаком. Важливо нам говорити з очільниками Китаю, сприяти тиску на Путіна, щоб він закінчив війну. Ми бачимо, мені здається, вперше зацікавленість Китаю", - сказав голова держави.

Він висловив думку, що це переважно "завдяки тому, що зараз пришвидшуються всі процеси".

"Ми не можемо бути проти того, коли країни, особливо країни Глобального Півдня, зацікавлені в тому, щоб допомагати Україні і тиснути на Росію закінчити війну. Тому я вважаю, що це важлива зустріч. За цією зустріччю може бути продовжений діалог на іншому рівні", - сказав Зеленський.