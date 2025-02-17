Інтерфакс-Україна
Події
12:57 17.02.2025

Дрони СБУ та ССО ЗСУ вразили нафтопереробний завод та нафтоперекачувальну станцію у Краснодарському краї – джерело

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Минулої ночі дрони СБУ та ССО ЗСУ вразили Ільський нафтопереробний завод та нафтоперекачувальну станцію "Кропоткінская", повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

"Цієї ночі СБУ та ССО ЗСУ продовжили запровадження "дронових санкцій" відразу проти двох важливих підприємств рф, які працюють на ворожий ВПК — Ільського нафтопереробного заводу та нафтоперекачувальної станції "Кропоткінская", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, в районі Ільського НПЗ пролунало не менше 20 вибухів, на заводі розпочалася пожежа, яку підтвердила навіть місцева влада.

"Цей завод включає шість технологічних установок переробки нафти загальною потужністю 6,6 млн тонн на рік. В лютому минулого року дрони СБУ вже уразили цей завод. Тоді була пошкоджена установка первинної переробки нафти ціною $50 млн", - наголосив співрозмовник.

За інформацією джерела в український спецслужбі, другою успішною ціллю українських безпілотників стала НПС "Кропоткінская", яка є найбільшою нафтоперекачувальною станцією "Каспійського трубопровідного консорціуму" на території РФ.

"Внаслідок атаки НПС зупинилася, її вивели із експлуатації. Зараз перекачування нафти йде в обхід цієї станції", - уточнило джерело.

"Нафтові заводи та нафтоперекачувальні станції рф є цілком законними цілями. Вони не лише працюють на оборонку росії, забезпечують паливом ворожі війська, але є важливими для економіки рф, котра фінансує війну завдяки нафтовим надприбуткам. Тож візити дронів на ці об’єкти продовжуватимуться", - додало джерело в СБУ.

Теги: #ільський_нафтопереробний_завод #нпз

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