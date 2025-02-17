У Бориспільському районі внаслідок атаки ворожих БпЛА постраждала людина – ОВА
У Бориспільському районі Київської області внаслідок нічної атаки російських беспілотників постраждала людина, повідомив керівник Київської військової адміністрації (КОВА) Микола Калашник.
"Чергова нічна ворожа атака за допомогою БпЛА на Київщину. Унаслідок атаки в Бориспільському районі постраждала людина. Чоловік 2003 року народження отримав травму руки. Вся необхідна медична допомога надана на місці", - сказано у його телеграмі.
Також, за його словами, пошкодження фіксуються ще у чотирьох районах. Зокрема, Обухівський, де пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі, Вишгородський, де унаслідок атаки сталося загорання приміщення виробничого цеху. Пожежа оперативно ліквідована.
Також під ударом був Фастівський, де відбулось загорання складського приміщення. Пожежа ліквідована. А в Бориспільському пошкоджено приватний будинок.
Між тим, ворожих влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.
"Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків терористичної атаки ворога", - зазначив Калашник.
Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/4504