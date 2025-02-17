Інтерфакс-Україна
Події
08:37 17.02.2025

У Бориспільському районі внаслідок атаки ворожих БпЛА постраждала людина – ОВА

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У Бориспільському районі Київської області внаслідок нічної атаки російських беспілотників постраждала людина, повідомив керівник Київської військової адміністрації (КОВА) Микола Калашник.

"Чергова нічна ворожа атака за допомогою БпЛА на Київщину. Унаслідок атаки в Бориспільському районі постраждала людина. Чоловік 2003 року народження отримав травму руки. Вся необхідна медична допомога надана на місці", - сказано у його телеграмі.

Також, за його словами, пошкодження фіксуються ще у чотирьох районах. Зокрема, Обухівський, де пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі, ⁠Вишгородський, де унаслідок атаки сталося загорання приміщення виробничого цеху. Пожежа оперативно ліквідована.

Також під ударом був ⁠Фастівський, де відбулось загорання складського приміщення. Пожежа ліквідована. А в ⁠Бориспільському пошкоджено приватний будинок.

Між тим, ворожих влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

"Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків терористичної атаки ворога", - зазначив Калашник.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/4504

Теги: #постраждалий #київська #бпла

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