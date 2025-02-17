У Марганці внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровської області постраждали чотири людини – ОВА

Російські війська впродовж неділі обстрілювали Дніпропетровську область, внаслідок чого у Марганці постраждали чотири людини, з'явилася пожежа та пошкоджена інфраструктура, зокрема житлова, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Найбільше від ворожого терору потерпав Марганець. Від вечора агресор кілька разів бив по місту артилерією. Постраждали четверо людей. 64-річна жінка. І чоловіки 22, 26 та 54 років. Один з потерпілих госпіталізований в стані середньої тяжкості", - написав він у телеграмі.

Крім того, сталася пожежа, яку рятувальники ліквідували.

За його словами, також пошкоджені навчальний заклад, адмінбудівля, промислове та комунальне підприємства, 8 магазинів, кафе, юридичний центр.

Крім того, пошкоджені 8 багатоквартирних будинків і 4 приватні. Потрощені господарська споруда, гараж, авто. Зачепило лінію електропередач.

Також окупанти обстріляли села в Марганецькій та Мирівській громадах. Там ніхто не постраждав.

А вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили над областю 2 БпЛА.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/19548