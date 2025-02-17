06:36 17.02.2025
Окупанти обстріляли Понятівку на Херсонщині, постраждав місцевий мешканець – ОВА
Киев. 17 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Російські війська у неділю вдень обстріляли Понятівку Херсонськоїх області, внаслідок чого постраждав місцевий мешканець повідомила пресслужба ОВА.
"Сьогодні вдень російські військові вкрили вогнем Понятівку", - сказано у повідомленні.
Як зазначається, внаслідок ворожого удару поранення дістав 29-річний місцевий мешканець. У нього вибухова травма, контузія, забійна рана голови та руки.
Медики надали потерпілому необхідну допомогу. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно.
Джерело: https://t.me/khersonskaODA/31527