На покровському напрямку за добу знешкоджено 172 окупанта та 29 од. техніки – Генштаб

Втрати російських окупантів на покровському напрямку фронту у Донецькій області від початку доби склали 172 військовослужбовця, однак триває ще сім боєзіткнень, повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook станом на 23:00 неділі.

"За наявними на цей час даними, втрати ворога на даному напрямку за сьогодні склали 172 військовослужбовці вбитими та пораненими", - сказано в повідомленні.

Також знищено два ворожі танки, 17 автомобілів, два мотоцикли та один міномет, крім того, суттєво пошкоджено ще три ворожі танки, три одиниці автомобільної техніки та міномет противника.

Усього на покровському напрямку від початку цієї доби противник 38 разів атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Надіївка, Олексіївка, Андріївка, Дачне та Улакли. Одне бойове зіткнення досі триває.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid033g3WHVUakgobJZdoyH2WMhVsAtPR4N6BzSnCx3thtj698hnwJVNrZBg4denFNkhJl