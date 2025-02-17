Інтерфакс-Україна
Події
00:06 17.02.2025

Радник з нацбезпеки США радить Зеленському укласти угоду про корисні копалини для компенсації американської допомоги

2 хв читати

Радник з нацбезпеки президента Дональда Трампа Майк Волц вважає, що США заслуговують на компенсацію за мільярди інвестицій Україні і президент України Володимир Зеленський "має бути дуже мудрим", повідомляє Bloomberg.

"Американський народ заслуговує на відшкодування, заслуговує на якусь компенсацію за мільярди, які він інвестував у цю війну. Я думаю, що Зеленський був би дуже мудрим, якби уклав цю угоду зі Сполученими Штатами", - сказав Волц.

Волц, виступаючи на Fox News Sunday, назвав угоду "захистом сам по собі". Я не можу придумати кращої гарантії безпеки, ніж спільне інвестування з президентом Трампом".

За його словами, США винесли "основний тягар" підтримки України.

Видання з посиланням на двох людей, знайомих з дискусіями, зазначає, що США запропонували Україні односторонню угоду, щоб забезпечити доступ до українських рідкоземельних мінералів після війни, але не гарантували, що Україні буде дозволено брати участь у мирних переговорах між США та Росією щодо припинення війни.

Також зазначається, що Волц буде одним із тих, хто відвідає Саудівську Аравію, де зустрінуться з російськими офіційними особами щодо мирних перемовин.

Як повідомлялося, міністр фінансів США Скотт Бессент 13 лютого відвідав Україну та передав угоду про рідкісноземельні матеріали. Пізніше стало відомо, що згідно з нею українська влада передає 50% рідкісноземельних металів США у якості компенсації за надану країні допомогу, а Трамп оцінив вартість угоди у $500 млрд.

Цей документ обговорювався на зустрічі Зеленського з віце-президентом Джей Ді Венсом на Мюнхенській конференції з безпеки 15 лютого, але він так і не був підписаний через позицію української сторони.

"Угоди підписуються на рівні міністрів, але я президент і буду мати на якість цього документа вплив, тому я не дам міністрам підписувати відповідну угоду, тому що вона ще не готова, щоб захистити наш інтерес", - сказав Зеленський журналістам за результатами Мюнхенській конференції. За його словами, в угоді мають бути прописані гарантії безпеки з боку США.

У той же час американська сторона вважає, що сам факт інвестицій компаній США буде такою гарантією.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Брайан Г'юз, як передає AP, в неділю висловив думку, що Зеленський "недалекоглядно ставиться до чудової можливості, яку адміністрація Трампа надала Україні".

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-16/trump-aide-says-americans-deserve-payback-for-ukraine-support?srnd=homepage-europe

https://apnews.com/article/ukraine-us-zelenskyy-agreement-trump-minerals-4d5eefcc44c9f17f330db98d81720b29

Теги: #волц #копалини #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:09 24.05.2025
Європа хоче купити у США зброю для України у разі відмови Трампа - ЗМІ

Європа хоче купити у США зброю для України у разі відмови Трампа - ЗМІ

20:30 24.05.2025
Путін налаштований на перемогу в Україні – розвідка США

Путін налаштований на перемогу в Україні – розвідка США

15:33 24.05.2025
Пентагон заперечив, що США планують вивести свої війська з Південної Кореї

Пентагон заперечив, що США планують вивести свої війська з Південної Кореї

08:59 24.05.2025
США та Іран наближаються до нової ядерної угоди після п’ятого раунду переговорів

США та Іран наближаються до нової ядерної угоди після п’ятого раунду переговорів

07:56 24.05.2025
Японія має намір досягти тарифної угоди зі США до саміту G7 у червні

Японія має намір досягти тарифної угоди зі США до саміту G7 у червні

21:22 06.05.2025
Порошенко наполягає на важливості угоди про копалини з США і вимагає ознайомлення з її змістовною частиною

Порошенко наполягає на важливості угоди про копалини з США і вимагає ознайомлення з її змістовною частиною

20:30 01.05.2025
Сибіга: Угода знаменує собою початок нового етапу в українсько-американському стратегічному партнерстві

Сибіга: Угода знаменує собою початок нового етапу в українсько-американському стратегічному партнерстві

20:24 01.05.2025
Угода про партнерство надсилає РФ сигнал про зацікавленість США у довгостроковому успіху України – Білий дім

Угода про партнерство надсилає РФ сигнал про зацікавленість США у довгостроковому успіху України – Білий дім

18:43 01.05.2025
Волц та його заступник звільнені з Ради нацбезпеки – Fox News

Волц та його заступник звільнені з Ради нацбезпеки – Fox News

18:08 01.05.2025
Радник Трампа з нацбезпеки Волц та його заступник звільняються з посад – ЗМІ

Радник Трампа з нацбезпеки Волц та його заступник звільняються з посад – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Путін вже неодноразово відмовлявся від припинення вогню, тому потрібна жорстка реакція світу – Зеленський

Третій етап обміну військовополонених відбудеться в неділю

До України з полону повернулися 307 військовослужбовців – президент

Сили оборони збили вночі 6 з 14 ракет і знешкодили 245 ворожих дронів з 250 - Повітряні сили

РФ вже тиждень формулює свій "меморандум" у відповідь на потребу припинити вогонь, потрібні санкції - Зеленський

ОСТАННЄ

Уламки БпЛА впали на будинок у Києві - КМВА

Ворог знову атакує Київ дронами, є загроза ракет також - КМВА

На Полтавщині відновили електропостачання для всіх споживачів - ОВА

"Це не дії країни, яка прагне миру" – глава МЗС Британії різко засудив нічну атаку РФ

Перемовини з росіянами в Стамбулів відбувались одразу чотирма мовами - Кислиця

Окупанти втратили 144 особи на покровському напрямку, атакують на курському - Генштаб

Трамп: Армія США переймає досвід використання дронів у війні в Україні

Окупантам вдалося закріпитися на Сумщині – DeepState

Путін вже неодноразово відмовлявся від припинення вогню, тому потрібна жорстка реакція світу – Зеленський

Третій етап обміну військовополонених відбудеться в неділю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА