Радник з нацбезпеки США радить Зеленському укласти угоду про корисні копалини для компенсації американської допомоги

Радник з нацбезпеки президента Дональда Трампа Майк Волц вважає, що США заслуговують на компенсацію за мільярди інвестицій Україні і президент України Володимир Зеленський "має бути дуже мудрим", повідомляє Bloomberg.

"Американський народ заслуговує на відшкодування, заслуговує на якусь компенсацію за мільярди, які він інвестував у цю війну. Я думаю, що Зеленський був би дуже мудрим, якби уклав цю угоду зі Сполученими Штатами", - сказав Волц.

Волц, виступаючи на Fox News Sunday, назвав угоду "захистом сам по собі". Я не можу придумати кращої гарантії безпеки, ніж спільне інвестування з президентом Трампом".

За його словами, США винесли "основний тягар" підтримки України.

Видання з посиланням на двох людей, знайомих з дискусіями, зазначає, що США запропонували Україні односторонню угоду, щоб забезпечити доступ до українських рідкоземельних мінералів після війни, але не гарантували, що Україні буде дозволено брати участь у мирних переговорах між США та Росією щодо припинення війни.

Також зазначається, що Волц буде одним із тих, хто відвідає Саудівську Аравію, де зустрінуться з російськими офіційними особами щодо мирних перемовин.

Як повідомлялося, міністр фінансів США Скотт Бессент 13 лютого відвідав Україну та передав угоду про рідкісноземельні матеріали. Пізніше стало відомо, що згідно з нею українська влада передає 50% рідкісноземельних металів США у якості компенсації за надану країні допомогу, а Трамп оцінив вартість угоди у $500 млрд.

Цей документ обговорювався на зустрічі Зеленського з віце-президентом Джей Ді Венсом на Мюнхенській конференції з безпеки 15 лютого, але він так і не був підписаний через позицію української сторони.

"Угоди підписуються на рівні міністрів, але я президент і буду мати на якість цього документа вплив, тому я не дам міністрам підписувати відповідну угоду, тому що вона ще не готова, щоб захистити наш інтерес", - сказав Зеленський журналістам за результатами Мюнхенській конференції. За його словами, в угоді мають бути прописані гарантії безпеки з боку США.

У той же час американська сторона вважає, що сам факт інвестицій компаній США буде такою гарантією.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Брайан Г'юз, як передає AP, в неділю висловив думку, що Зеленський "недалекоглядно ставиться до чудової можливості, яку адміністрація Трампа надала Україні".

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-16/trump-aide-says-americans-deserve-payback-for-ukraine-support?srnd=homepage-europe

https://apnews.com/article/ukraine-us-zelenskyy-agreement-trump-minerals-4d5eefcc44c9f17f330db98d81720b29