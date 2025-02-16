Інтерфакс-Україна
Події
15:35 16.02.2025

Стефанішина підтвердила блокування Угорщиною вступу України до ЄС

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Стефанішина підтвердила блокування Угорщиною вступу України до ЄС

Угорщина в кінці тижня заблокувала відкриття першого кластера перемовин щодо членства України в Європейському Союзі "Засадничі питання" (Fundamentals), який стосується верховенства права, підтвердила віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції України Ольга Стефанішина.

"Поки ми говоримо про дуже важливі речі, одна з чарівних країн ЄС блокує вступ України до Європейського Союзу. І це сталося лише вчора", – сказала вона на 8-му Українському ланчі "Your country first — win with us" ("Твоя країна понад усе – перемагай з нами"), організованому Фонд Пінчука на полях Мюнхенської конференції з безпеки у суботу.

"Ми сподіваємося, що процес буде розблокований найближчим часом, а наразі чекаємо на деталі та готові пояснити, яких кроків Київ вже вживає у співпраці з угорською меншиною", – уточнила віцепрем’єр виданню "Європейська правда".

Раніше польський мовник RMF24 повідомив із посиланням на дипломата ЄС, що польське головування представило у п'ятницю, 14 лютого, лист з умовами відкриття кластеру "Засадничі питання", в якому йдеться про підготовку та прийняття двох дорожніх карт: реформ у сфері верховенства права та реформ державного управління. Для відправлення листа потрібна одностайність, тоді як угорська делегація зажадала від України представлення ще й плану захисту національних меншин.

Як передає кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна", Стефанішина на Українському ланчі підкреслила, що частиною умов для припинення війни має стати членство України у Європейському Союзі.

За її словами, ЄС має сказати своє слово у цьому питання, незалежно від конфігурації дискусій. При цьому віцепрем’єр нагадала, що деякі європейські лідери були у Москві з початку повномасштабної агресії Росії проти України.

"Не забуваймо про це. І Україна має величезний досвід спілкування з цими лідерами, які передавали Україні лише ті ультиматуми, які були передані в Росії", – зазначила Стефанішина.

Вона також відзначила необхідність збереження європейських санкцій та замороження російських активів, прогнозуючи, що Росія намагатиметься вирішити ці питання під час переговорів.

Теги: #угорщина #стефанішина

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