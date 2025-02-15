Інтерфакс-Україна
Події
20:32 15.02.2025

Зеленський обговорив із президентом Фінляндії посилення санкцій проти російського тіньового флоту

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На полях Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом, з яким обговорив посилення санкцій проти російського тіньового флоту та оборонну підтримку України.

"Посилення санкцій проти путінського тіньового флоту та координація із союзниками – ключові теми зустрічі з Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Говорили й про оборонну підтримку України та інвестиції у виробництво української далекобійної зброї", - написав Зеленський у телеграм-каналі у суботу.

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Також він проінформував Стубба про спілкування з новою адміністрацією президента США, про зустрічі та розмови з європейськими лідерами. "Важливо спільно з усіма союзниками напрацювати надійні гарантії безпеки, що допоможуть досягти справжнього миру й не дадуть агресії повернутися", - зауважив Зеленський.

Він подякував Фінляндії за незмінну підтримку України та зусилля, спрямовані на закінчення війни.

 

Теги: #зустріч #зеленський #фінляндія

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