Зеленський обговорив із президентом Фінляндії посилення санкцій проти російського тіньового флоту

На полях Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом, з яким обговорив посилення санкцій проти російського тіньового флоту та оборонну підтримку України.

"Посилення санкцій проти путінського тіньового флоту та координація із союзниками – ключові теми зустрічі з Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Говорили й про оборонну підтримку України та інвестиції у виробництво української далекобійної зброї", - написав Зеленський у телеграм-каналі у суботу.

Також він проінформував Стубба про спілкування з новою адміністрацією президента США, про зустрічі та розмови з європейськими лідерами. "Важливо спільно з усіма союзниками напрацювати надійні гарантії безпеки, що допоможуть досягти справжнього миру й не дадуть агресії повернутися", - зауважив Зеленський.

Він подякував Фінляндії за незмінну підтримку України та зусилля, спрямовані на закінчення війни.