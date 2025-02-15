Інтерфакс-Україна
Події
18:44 15.02.2025

Зеленський пропонує Келлоґу поїхати разом на фронт і поговорити з військовими

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Зеленський пропонує Келлоґу поїхати разом на фронт і поговорити з військовими

Президент України Володимир Зеленський запропонував спецпредставнику президента США з питань України та РФ Кіту Келлоґу разом поїхати на фронт, щоб американська сторона побачила справжні наслідки російської агресії.

"Я йому (Келлоґу – ІФ-У) сказав, що я повернуся від наших арабських друзів і поїду з ним на фронт, якщо він буде готовий. Для мене дуже важливо, щоб він це побачив. Я дуже хочу, щоб він поговорив з військовими, ще з командирами бригад. Я дуже хочу, щоб ніхто йому нічого не нав'язував… І він, як людина військова, має досвід. І мені здається, це буде для нього важливо, що це інша війна - він побачить, що відбувається", - сказав Зеленський журналістам на Мюнхенській конференції з безпеки.

За словами голови держави, він хоче, щоб після свого візиту в Україну Келлог розказав президенту США Дональду Трампу справжні реалії війни, після цього "ми будемо ближче до розуміння того, як ми бачимо це, хоча б кроки". Потім Зеленський буде готовий проговорити ці кроки з Трампом.

Теги: #фронт #зеленський #келлог

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