Лідер ХДС підтримує передачу Україні Taurus, але у разі домовленості з європейськими партнерами

Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та кандидат у канцлери Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) не виключає передачу Україні далекобійних ракет Taurus в разі обрання його канцлером, але за наявності тісної координації з європейськими партнерами.

“Моя особиста позиція і позиція моєї депутатської групи завжди була чіткою щодо цих крилатих ракет. І я хотів би ще раз повторити те, що я казав зараз під час виборчої кампанії: ми повинні бути готові, але лише за умови досягнення домовленості з європейськими партнерами. Є принаймні двоє, хто надає крилаті ракети - Велика Британія та Франція“, - сказав він в рамках панельної дискусії на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

За словами Мерца, необхідно буде дійти спільної позиції, як здійснювати передачу і як координувати зусилля. Він зазначив, що сьогодні є більшість у парламенті щодо цього рішення, і, швидше за все, в майбутньому у парламенті буде більшість теж.

“Але це буде виконавче рішення, а не парламентське. І мій особистий погляд і моя готовність все ще є і залишаються у тому, щоб постачати більше зброї в Україну в узгоджених європейських рамках”, - наголосив політик.

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.