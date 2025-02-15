Найвпливовішим членом НАТО, здається, є Путін, бо його примхи можуть блокувати рішення Альянсу – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не зніматиме з порядку денного питання членства в НАТО, однак зараз здається, що Володимир Путін – найвпливовіший член НАТО, тому що його забаганки здатні блокувати рішення Альянсу.

"Я не вірю в гарантії безпеки без Америки – вони будуть просто слабкими. Але Америка не дасть гарантій, якщо Європа не матиме сильних власних гарантій. Я також не зніматиму питання членства України в НАТО з порядку денного. Але зараз найвпливовішим членом НАТО, здається, є Путін – тому що його забаганки здатні блокувати рішення НАТО. І це при тому, що саме українська армія зупинила Росію - не країна НАТО, не війська НАТО, а лише наш народ і армія", - сказав Зеленський під час виступу на основній сесії Мюнхенської конференції з безпеки.

Президент повідомив, що під час війни Росія втратила майже 250 тис. солдатів, понад 610 тис. були поранені.

"Лише в Курській битві наші війська знищили майже 20 тис. російських солдатів. Ми повністю знищили північнокорейські підрозділи, які Путін був змушений ввести, бо його власних сил не вистачало, щоб стримати наш контрнаступ. Вже понад пів року українці утримують плацдарм на російській території, хоча саме Росія хотіла створити "буферну зону" на нашій землі", - зазначив він.

Президент повідомив, що ведеться робота над тим, щоб 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії, "ми змогли зібратися разом у Києві та онлайн".

"Всі європейські лідери. Всі ключові партнери, які захищають нашу безпеку. Від Іспанії до Фінляндії. Від Британії до Польщі. Від Вашингтону до Токіо. Ця зустріч має дати чітке бачення наших наступних кроків – щодо миру, гарантій безпеки та майбутнього нашої колективної політики", - пояснив Зеленський.