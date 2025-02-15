Інтерфакс-Україна
Події
10:31 15.02.2025

Київ заявляє про невизнання т.зв. "дострокових президентських виборів" на окупованій території Абхазії – МЗС

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Київ заявляє про невизнання т.зв. "дострокових президентських виборів" на окупованій території Абхазії – МЗС

Міністерство закордонних справ (МЗС) України в суботу розповсюдило заяву, в якій йдеться про засудження проведення 15 лютого 2025 року так званих "дострокових президентських виборів" на окупованій території Абхазії, Грузія.

"Україна не визнає ці фейкові "вибори" та розглядає їх як системне намагання Російської Федерації легітимізувати проросійський сепаратистський режим на окупованій грузинській території", - йдеться в заяві.

Україна незмінно підтримувала та підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність Грузії у межах її міжнародно визнаних кордонів та не визнає так званої "незалежності" окупованих Абхазії, Грузія, та Цхінвальського регіону/Південної Осетії, Грузія.

"Лише консолідовані зусилля світової спільноти, зокрема військова підтримка України та чітке дотримання санкційних режимів проти Росії, здатні стати на заваді агресивним планам Москви з відновлення імперії шляхом розв’язання воєн та етнічних чисток на територіях суверенних країн", - зазначено в заяві.

Наголошується, що Росія має звільнити окуповані території Грузії та України, а російські воєнні злочинці понести "найсуворішу відповідальність за свої злочини".

Теги: #мзс_україни #абхазія

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