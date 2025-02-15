Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, загинули дві людини - ОВА

Російські війська за добу здійснили 468 обстрілів по 10 населених пунктів Запорізької області, внаслідок чого загинули дві людини і одна поранена, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 468 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області", - сказано в повідомленні.

Федоров підкреслив, що внаслідок ворожих обстрілів дві людини загинули та ще одну поранено внаслідок ворожих атак по Пологівському району.

Зокрема, ворог здійснив 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, а 279 БпЛА різної модифікації атакували Лисогірку, Малокатеринівку, Кам'янське, Степногірськ, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Також 10 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське та Новодарівку, а 174 артудари завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 36 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/16321