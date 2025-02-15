Ще на дев'яти напрямках тривають ворожі атаки - Генштаб

Російські окупанти продовжують атакувати позиції українських підрозділів ще на дев'яти напрямках, а від початку доби відбулося 99 бойових зіткнення, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у п'ятницю.

"Сьогодні російські загарбники завдали 45 авіаційних ударів, скинули 64 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження близько тисячі дронів-камікадзе та здійснили понад чотири з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - сказано в повідомленні.

На харківському напрямку українські війська відбивають одну атаку противника у районі Глибокого.

На куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в напрямках Загризового та Глушківки, де українські захисники зупинили дві ворожі атаки, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На лиманському напрямку російські загарбники вісім разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Богуславка, Нове, Греківка та Колодязі. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На сіверському напрямку українські захисники відбили два штурми окупаційних військ поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Григорівки, одне боєзіткнення досі триває.

На краматорському напрямку тривають два ворожих штурми позицій українських захисників поблизу Часового Яру. Одне боєзіткнення Сили оборони успішно відбили.

Десять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка. Сім ворожих атак успішно відбито нашими оборонцями, ще три - продовжуються до цього часу.

На новопавлівському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборону українських захисників в районах населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке. Досі тривають два боєзіткнення.

На гуляйпільському напрямку противник завдав авіаційного удару п’ятьма керованими бомбами по Гуляйполю.

На оріхівському та придніпровському напрямках противник сьогодні активних дій не проводив.

На курському напрямку з початку доби відбулося 13 боєзіткнень.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02kstVMzKcBNVmB8bLgdEzhzSh3SpZfukCJkejCVXL4xtf12wi1diwma6VdqW3zmeHl