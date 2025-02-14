Зеленський: я не планую зустрічатися ні з якими росіянами, крім Путіна, але лише після того, як ми підготуємо спільний план з Трампом, як закінчити війну

Президент України Володимир Зеленский не планує зустрічатися ні з якими росіянами, окрім Володимира Путіна, але це буде лише після підготовки з президентом США Дональдом Трампом загального плану про закінчення війни.

"Я не буду зустрічатися з росіянами. Я не знаю, чи їм це сподобається чи ні… Я буду зустрічатися тільки з Путіним. Тільки після того, як ми підготуємо загальний план з Трампом. І щоб Путін закінчив війну. Тільки в цьому випадку я буду зустрічатися. Не буде ніяких інших платформ з компромісами", - сказав Зеленський під час участі у панелі "Стратегічні інвестиції: Майбутнє українсько-американського безпекового співробітництва" на Мюнхенській безпековій конференції.