Інтерфакс-Україна
Події
15:00 14.02.2025

Нардепа Бондаря взято під варту

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Вищій антикорупційний суд взяв під варту чинного нардепа – одного з організаторів заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця", оскільки він не вніс 100 млн грн застави, визначеної судом, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у п'ятницю.

"14 лютого 2025 року ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене в.о. Генерального прокурора, про зміну запобіжного заходу чинному нардепу – одному з організаторів заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця". Зважаючи на те, що підозрюваний не вніс 100 млн грн застави, визначеної судом, сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави", - йдеться у повідомленні.

За наданою САП інформацією, ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 млн грн застави.

Підозрюваного взято під варту в залі суду.

Раніше повідомлялось, що у січні САП і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомили про підозру нардепу Бондарю як одному із організаторів заволодіння понад 140 млн грн під час закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця", 24 січня ВАКС встановив йому заставу у 100 млн грн як альтернативу триманню під вартою.

Теги: #бондарь #вакс

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