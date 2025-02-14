Інтерфакс-Україна
Події
13:06 14.02.2025

На більшій частині України в суботу помірний сніг, на півдні – з дощем

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На більшій частині України в суботу помірний сніг, на півдні – з дощем

В Україні в суботу, 15 лютого, у південних, східних, вночі і в центральних та більшості північних областей помірний сніг, на півдні країни подекуди з дощем, на решті території місцями невеликий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура протягом доби у західних, північних та Вінницькій областях 3-8° морозу, на решті території від 4° морозу до 1° тепла (вночі в Карпатах 8-13° морозу, вдень в Криму та Приазов'ї 2-7° тепла).

У Києві 15 лютого вночі помірний, вдень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 4-6° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 15 лютого найвища температура вдень була 11,7 в 2016р., найнижча вночі -27,3 в 1911р.

У неділю, 16 лютого, вночі без опадів, вдень у західних, північних та центральних областях невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 3-8° морозу; у південній частині та на Закарпатті вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві 16 лютого вночі без опадів, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 10° морозу; вдень 4-6° морозу.

Теги: #прогноз_погоди

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