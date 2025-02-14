Інтерфакс-Україна
Події
10:02 14.02.2025

Четверо людей дістали поранення на Сумщині за ніч внаслідок ворожих атак

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Четверо цивільних дістали поранення внаслідок обстрілів у Сумській області, ведуться досудові розслідування за фактами воєнних злочинів, повідомила обласна прокуратура.

"За даними слідства, у ніч з 13 на 14 лютого 2025 року, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог скинув, за попередніми даними, дві керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Хотінської громади Сумського району, а пізніше безпілотником атакував базу відпочинку в м. Суми", - йдеться у повідомленні прокуратури в п'ятницю.

Внаслідок атаки окупантів поранено троє чоловіків, яким 45, 55 та 56 років, та 47-річна жінка.

Пошкоджено приміщення лікарні, приватні домоволодіння та господарські споруди.

Теги: #сумська_область #обстріли

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