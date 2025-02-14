Інтерфакс-Україна
Події
04:45 14.02.2025

В Румунії виявили уламки "Герані" після нічної атаки РФ по Україні

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На території Румунії в четвер, 13 лютого, виявили фрагменти безпілотників "Герань", які Росія використовувала напередодні для атак на українську портову інфраструктуру на Дунаї, повідомило румунське Міністерство національної оборони.

Представники Міноборони, Міністерства внутрішніх справ і розвідки Румунії після пошуків поблизу румунсько-українського кордону виявили фрагменти російських дронів "Герань".

Один безпілотник розбився приблизно в кілометрі від Дунаю поблизу кордону з Україною, а його фрагменти були знайдені приблизно за 5 кілометрів на захід від українського міста Рені.

Другий виявили за 500 метрів від берега Дунаю і приблизно за 5 кілометрів на південь від Рені.

Розслідування на місці події встановило, що обидва безпілотники несли заряд, який розірвався внаслідок падіння. У Міноборони Румунії наголосили, що це сталось за межами населених пунктів.

Джерело: https://www.mapn.ro/cpresa/18758_comunicat-de-presa

Теги: #уламки #румунія #герань

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