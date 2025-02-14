Директор ДОТ: провели зустрічі з партнерами та обговорили розвиток "данської моделі" по забезпеченню України необхідним озброєнням

Директор державного підприємства "Державний оператор тилу" (ДОТ) Арсен Жумаділов заявив, що на поточному тижні відбулися зустрічі з партнерами та обговорили розвиток "данської моделі" по розширенню можливостей для забезпечення України необхідним озброєнням.

"Цього тижня провели зустрічі з партнерами: данцями, норвежцями та британцями. Із данськими партнерами проговорили розвиток "данської моделі", яка необхідна для розширення можливостей для забезпечення України критично необхідним озброєнням", - написав він у фейсбуці.

Жумаділов зазначив, що він на посаді т.в.о. керівника АОЗ трохи більше двох тижнів. "Детальніше про зміни в підходах до закупівель – згодом. Вони будуть і мають вдосконалити постачання зброї, надати ринку зрозумілі правила взаємодії, відновити довіру до агенції з боку МОУ, ЗСУ та інших дотичних відомств", - написав він.

"NDMA (Норвегія) та DE&S (Велика Британія) так само відіграють важливу роль у постачанні та розвитку системи оборонних закупівель України. Визначили подальші кроки у співпраці, зокрема, спільні зусилля в роботі з ринками, обмін досвідом щодо сталих закупівельних процесів та довгострокового планування", - підкреслив Жумаділов.

За його словами, партнери відкриті до співпраці, готові її продовжувати та розширювати. Ключове спільне завдання - забезпечення потреб Сил оборони України.

Жумаділов додав, що поточна робота виконується в плановому режимі та є прискорення по ключових процесах.

"Щодо контрактування, за період моєї роботи взято бюджетних зобовʼязань суму 68.5 млрд.грн. Продовжуємо працювати", - зазначив він.

Джерело: https://www.facebook.com/arsen.zhumadilov/posts/pfbid031fjVri8CgYKnCa5KrJzYD42RoTKGzm7tJVpLgaPVfpJZCejwXLhitsJ6YZZTMPmyl?rdid=SmKlbFohi5kl2jYS#