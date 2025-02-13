Інтерфакс-Україна
Події
13:06 13.02.2025

Мороз у п'ятницю зменшиться, у західних областях очікується невеликий сніг із дощем

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Мороз у п'ятницю зменшиться, у західних областях очікується невеликий сніг із дощем

У п'ятницю, 14 лютого, у західних областях України невеликий сніг з дощем; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

На решті території без опадів, лише в північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень невеликий сніг та мокрий сніг; температура вночі 3-8° морозу, на сході країни до 13° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 4-9° тепла.

На дорогах західних, місцями північних, Вінницької та Черкаської областей ожеледиця. Вітер південно-західний, вдень на заході країни північно-західний, 7-12 м/с.

У Києві 14 лютого вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського у Києві 14 лютого найвища температура вдень була 8,5° в 1975 році, найнижча вночі - 27,5 у 1911 році.

У суботу, 15 лютого, у південних, східних, вночі й центральних та північних областях помірний, на решті території місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних та північних областях вночі та вдень 3-8° морозу, на решті території вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні країни 0-5° тепла.

У Києві 15 лютого - вночі помірний, вдень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 4-6° морозу.

Теги: #прогноз_погоди

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