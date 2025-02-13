Глава Пентагону Гегсет: США не зрадили Україну

Глава Пентагону Піт Гегсет відкидає звинувачення у тому, що США зрадили Україну, адже зусилля президента Дональда Трампа спрямовані на встановлення миру.

Це випливає зі слів Гегсета, які він сказав у четвер в Брюсселі перед початком засідання міністрів оборони країн-членів НАТО, відповідаючи на запитання журналістів, в якому останні заяви США були названі «зрадою».

«Це ваша мова, не моя, звичайно, це не зрада… Немає зради, є визнання того, що весь світ і Сполучені Штати інвестують і зацікавлені в мирі, як сказав президент Трамп, щоб зупинити вбивства, і тому це вимагатиме від обох сторін визнати речі, які вони не хочуть (визнавати), тому я вважаю, що світові пощастило, що є президент Трамп. Тільки він у цей момент може переконати встановити мир, і це добра ознака», - заявив глава Пентагону.

При цьому він наголосив на «неймовірній відданості» з боку США по відношенню до України, які «інвестували у стабілізацію ліній фронту після агресії Росії». «Моя робота як міністра оборони, який працює разом з НАТО, полягає в тому, щоб переконатися, що обороноздатність цього альянсу є якомога сильною та надійною, щоб стримати будь-яку майбутню агресію на континенті. Це наша роль, щоб бути лідерами в НАТО», - сказав Гегсет.

Міністр оборони США також вважає, що «війна в Україні, агресія з боку Росії були заводським скиданням для НАТО, усвідомлення того, що цей альянс має бути надійним, сильним і справжнім». «Тому президент Трамп закликав збільшити витрати на оборону, щоб європейські країни визнали, що це невідкладна реальна загроза для континенту. Ця агресія має бути тривожним дзвінком», - продовжив він.

У цьому зв’язку Гегсет нагадав про вимогу з боку США витрачати на оборону 5%, адже «є критично важливим усвідомлення того, що існує російська військова машина, яка намагається захопити все більше і більше території в Україні».

«Протистояти цьому - це важлива європейська відповідальність. Звичайно, Сполучені Штати були у цьому питанні протягом тривалого часу. Моя роль як представника Сполучених Штатів полягає в тому, щоб говорити реалістично про хід цього конфлікту, і я думаю, ви бачили від президента Трампа вчора, який сам є найкращим учасником переговорів на планеті, який об’єднує дві сторони разом, щоб знайти мир шляхом переговорів, чого всі хочуть. Тому я з нетерпінням чекаю на сьогоднішню зустріч міністрів з нашими союзниками по НАТО, щоб провести чесні розмови про те, де ми зараз, принести мир на континенті, переконатися, що Європа крокує вперед у лідерстві щодо гарантій безпеки, що Америка поруч із нашими союзниками в НАТО, щоб переконатися, що ми залишаємось сильними та що цьому конфлікту прийде кінець», - додав він.