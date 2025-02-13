Стефанчук оголосив перерву в засіданні Ради, "Євросолідарність" блокувала президію

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву в пленарному засіданні Верховної Ради, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція “Голос”).

“Все. Засідання закрито”, - написав Железняк в Телеграм в четвер.

Він також розмістив відео, на якому народні депутати з фракції “Європейська солідарність” блокують президію Верховної Ради. Вони тримали плакати: “Ні політичним репресіям”, “Україна не Росія”. У президії відбулася штовханина.

Народні депутати "Євросолідарності" вимагають негайно поставити на голосування законопроєкти про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ, про заборону транзиту російської нафти, про повернення військового ПДФО бригадам, і негайно скасувати рішення про купівлю російських атомних реакторів, повідомляється на сайті "Євросолідарності".

Як повідомив народний депутат Олег Синютка, Стефанчук має пояснити, на яких підставах незаконно запроваджено санкції проти Петра Порошенка.

"Ми запитуємо Стефанчука, чи голосував він і якщо голосував, то на підставі чого за санкції. Тому що Конституція говорить, що санкції проти громадян України - незаконні. Санкції можна запроваджувати тільки проти терористів та іноземних громадян, тих хто фінансує тероризм. Сьогодні санкції проти Порошенка запроваджені режимом Путіна. Там він визнаний терористом, тому що він відстоює інтереси України. Тому що він бореться за Україну. А вчора РНБО Зеленського повторила те, що рік тому Путін своїм режимом затвердив Петра Порошенка як терориста і екстреміста. Ми сьогодні запитуємо Стефанчука і кожного члена РНБО, на підставі чого вони голосували в унісон із Путіним. Що є підставою того, щоб лідера опозиції усунути з політичного життя країни? Це підготовка до виборів? Це здача України? Це підготовка капітуляції? Ми хочемо добитися відповіді", - сказав Синютка.

Співголова фракції Артур Герасимов заявив, що Україна - це не московська федерація чи Білорусь і наполягає на 4 конкретних вимогах - проголосувати терміново заборону ОПЗЖ, негайно проголосувати заборону транспортування російської нафти, завдяки якій Путін заробляє 7 мільярдів доларів на рік і ці гроші йдуть на ракети. Також висунуто вимогу негайно скасувати рішення про купівлю російських атомних реакторів на 600 мільйонів євро і повернення військового ПДФО бригадам.

"Ні клоунади, ні диктатури в Україні не буде. Це пробував робити пізній Кучма. Це пробував робити Янукович. Вони обидва зрозуміли, що так не буде. Кучма зрозумів вчасно. А Янукович сидить у Ростові й чекає, поки до нього добереться українське правосуддя і він сяде дуже надовго за вироком українського суду", - нагадав народний депутат Ростистав Павленко.

"У тих абсолютно зрадницьких умовах, у яких сьогодні перебуває країна, у переговорах, до яких нас схиляють, про що вже висловилися абсолютно всі, тут відкрили внутрішній фронт і думають, що беззаконня може породжувати щось інше, ніж хаос", - застерігає Вікторія Сюмар.

"Ніхто з них не збирається жити в цій країні. Вони планують усі тікати. Не може бути президентом людина, яка у 2014 році на Красній площі іржала, що на Україну напали, що посунули кордони. Ця людина іржала з Революції Гідності - про ебонітові палички, і покладає квіти до меморіалу Героїв Небесної Сотні. Це не українець. Він не збирається тут жити і готує країну до капітуляції", - каже Михайло Бондар.

Народний депутат України Ірина Геращенко опублікувала допис у соціальній мережі Х, назвавши політичними репресіями санкції щодо лідера фракції Петра Порошенка.

"Зеленський і його 5-6 менеджерів ідуть на Мюнхенську конференцію, й замість готуватися до важких розмов з міжнародними партнерами, посилюючи антипутінську коаліцію, блокують відрядження туди Порошенка, який мав там десятки запланованих зустрічей, аби посилити українські позиції, показати єдність всіх українських політичних еліт щодо нашої територіальної цілісності і суверенітету", - написала вона.

Але, як зазначила нардеп, "на Банковій перемогли фобії, а не здоровий глузд, на Порошенка наклали санкції. Це матиме довготривалі наслідки для нашої євроінтеграції, бо ЄС не зможе закрити очі на політичний тиск на лідера опозиції".

На думку Геращенко, "Зеленський власними руками подарував аргументи всім україноскептикам, що ми не готові до членства в ЄС і НАТО. Бо поки наша Армія демонструє найкращі НАТОвські стандарти, ті, хто вже 6 років у владі, тягнуть країну в авторитаризм, знищили свободо слова, топчуться по правам людини, обнулили парламент як незалежну інституцію, руйнують децентралізацію і всі державні інституції. Вони просто хакнули ці державні інституції, заселивши їх Колями, Марʼянами і недолугими міністрами та аферистами на Банковій".

"Але найстрашніше те, що нинішня владна команда своєю недолугою поведінкою всередині і назовні послаблює Україну. Вже порушено ключовий, фундаментальний принцип - нічого про Україну без України", - наголосила представник фракції "Євросолідарність".

"Темні часи і недолуга влада. Але маємо вистояти, бо надто висока ціна заплачена за українську державність і Україну", - завершила допис Геращенко.