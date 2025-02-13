Сили оборони знищили 85 ворожих БпЛА

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/11260

У ніч на 13 лютого російські окупанти атакували територію України 140 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 85 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. 52 ворожих безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Харківщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.