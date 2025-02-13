Інтерфакс-Україна
Події
09:49 13.02.2025

Сили оборони знищили 85 ворожих БпЛА

1 хв читати
Сили оборони знищили 85 ворожих БпЛА
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/11260

У ніч на 13 лютого російські окупанти атакували територію України 140 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 85 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. 52 ворожих безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Харківщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Теги: #атака_бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:26 21.05.2025
Сили оборони збили вночі 22 ворожих дрони зі 76, ще 41 – локаційно втрачені

Сили оборони збили вночі 22 ворожих дрони зі 76, ще 41 – локаційно втрачені

10:06 19.05.2025
Сили оборони збили вночі 41 ворожий дрон зі 112, ще 35 локаційно втрачені

Сили оборони збили вночі 41 ворожий дрон зі 112, ще 35 локаційно втрачені

07:35 19.05.2025
Пошкоджена інфраструктура одного з підприємств Сумщини внаслідок атак ворожих БпЛА

Пошкоджена інфраструктура одного з підприємств Сумщини внаслідок атак ворожих БпЛА

08:46 18.05.2025
Масована атака на Київщину: Загинула жінка, є поранені, триває ліквідація наслідків - ДСНС

Масована атака на Київщину: Загинула жінка, є поранені, триває ліквідація наслідків - ДСНС

12:36 17.05.2025
Сили оборони збили вночі 36 ворожих дронів з 62, ще 6 локаційно втрачені

Сили оборони збили вночі 36 ворожих дронів з 62, ще 6 локаційно втрачені

09:15 14.05.2025
Росія атакувала Україну балістичною ракетою та 145 БпЛА: збито 80 дронів, ще 42 локаційно втрачені

Росія атакувала Україну балістичною ракетою та 145 БпЛА: збито 80 дронів, ще 42 локаційно втрачені

ВАЖЛИВЕ

Експосадовець часів Януковича Портнов застрелений в Мадриді

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

Генштаб підтвердив ураження об'єкта ВПК РФ – заводу напівпровідникових приладів в Орловській області

Туск: Україна має бути в НАТО, це питання нашої безпеки, а не симпатій

Сили оборони збили вночі 22 ворожих дрони зі 76, ще 41 – локаційно втрачені

ОСТАННЄ

Графік відключень світла тепер можна перевіряти без застосунку: у "Києві Цифровому" новий віджет

Портнов мешкав поблизу школи, поруч з якою його вбито, поліція розшукує кілера – ЗМІ

Окупанти атакували з дрона авто "Укрпошти", поранено двох співробітників

Сибіга: Підвищення ціни війни для Росії та путінських друзів — це вірний шлях до миру

У Куп’янську-Вузловому авіабомба влучила у багатоквартирний будинок, постраждали дві літні жінки

В Україні найближчими днями буде тепло, в деяких областях – дощі та грози

Туск вважає, що залучення Польщі, Франції, Німеччини, Англії, Італії та США є ключовим у санкційному процесі проти РФ

Експосадовець часів Януковича Портнов застрелений в Мадриді

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

Трамп припустився помилок у переговорах з Росією, вважає міністр оборони Німеччини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА