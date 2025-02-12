Двох людей поранено через атаку ворога в Чернігівській області

Двох людей поранено через атаку ворога по одному з об’єктів критичної інфраструктури у Прилуцькому районі, повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"Сьогодні вночі росіяни вдарили по одному з об’єктів критичної інфраструктури на Прилуччині. Ймовірно, били ударним дроном. Виникла пожежа. Вибуховою хвилею пошкодило господарчі будівлі. Двох людей поранено. Медики надали їм необхідну допомогу", - написав Чаус у телеграм.

Станом на ранок займання вдалося локалізувати.