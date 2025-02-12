Зеленський про ракетний удар РФ: Путін не готується до миру – лише сильні кроки і тиск на Росію можуть зупинити цей терор

Президент Володимир Зеленський закликав до єдності та підтримки всіх партнерів України у протистоянні російській агресії.

"Цей терор Росії проти України не припиниться сам по собі. Путін не готується до миру – він продовжує вбивати українців і руйнувати міста. Лише сильні кроки й тиск на Росію можуть зупинити цей терор. Саме зараз нам потрібна єдність і підтримка всіх наших партнерів у боротьбі заради справедливого завершення цієї війни", - сказано в його телеграмі.

В Оболонському районі один загиблий та троє постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ, серед постраждалих 9-річна дівчинка, ще чотири людини постраждали.

В ніч на середу, 12 лютого, у Києві пролунала серія вибухів, Сили протиповітряної оборони попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.