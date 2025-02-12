Інтерфакс-Україна
Події
08:38 12.02.2025

Зеленський про ракетний удар РФ: Путін не готується до миру – лише сильні кроки і тиск на Росію можуть зупинити цей терор

1 хв читати
Зеленський про ракетний удар РФ: Путін не готується до миру – лише сильні кроки і тиск на Росію можуть зупинити цей терор

Президент Володимир Зеленський закликав до єдності та підтримки всіх партнерів України у протистоянні російській агресії.

"Цей терор Росії проти України не припиниться сам по собі. Путін не готується до миру – він продовжує вбивати українців і руйнувати міста. Лише сильні кроки й тиск на Росію можуть зупинити цей терор. Саме зараз нам потрібна єдність і підтримка всіх наших партнерів у боротьбі заради справедливого завершення цієї війни", - сказано в його телеграмі.

В Оболонському районі один загиблий та троє постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ, серед постраждалих 9-річна дівчинка, ще чотири людини постраждали.

В ніч на середу, 12 лютого, у Києві пролунала серія вибухів, Сили протиповітряної оборони попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

 

Теги: #атака #зеленський #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:56 20.05.2025
Двоє цивільних травмовано внаслідок атаки ворожого дрона в Херсоні

Двоє цивільних травмовано внаслідок атаки ворожого дрона в Херсоні

06:16 20.05.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

05:50 20.05.2025
РФ формує на окупованих територіях проросійські "козацькі товариства" для контролю за населенням - ISW

РФ формує на окупованих територіях проросійські "козацькі товариства" для контролю за населенням - ISW

02:53 20.05.2025
Трамп вважає, що застосування санкцій проти РФ з боку США може зашкодити мирному врегулюванню

Трамп вважає, що застосування санкцій проти РФ з боку США може зашкодити мирному врегулюванню

00:40 20.05.2025
Дипломати та економісти вважають, що Путін переграв Трампа і Трамп спробує переконати Україну прийняти вимоги Путіна

Дипломати та економісти вважають, що Путін переграв Трампа і Трамп спробує переконати Україну прийняти вимоги Путіна

00:08 20.05.2025
ЄС ухвалить 17-й пакет санкцій у вівторок, 18-й на підході – голова МЗС Естонії

ЄС ухвалить 17-й пакет санкцій у вівторок, 18-й на підході – голова МЗС Естонії

20:29 19.05.2025
Трамп узгодив із Зеленським позиції перед розмовою з Путіним - ЗМІ

Трамп узгодив із Зеленським позиції перед розмовою з Путіним - ЗМІ

18:00 19.05.2025
Зеленський поговорив з Трампом перед розмовою президента США з Путіним – ЗМІ

Зеленський поговорив з Трампом перед розмовою президента США з Путіним – ЗМІ

15:45 19.05.2025
Зеленський привітав Дана з перемогою на виборах президента Румунії

Зеленський привітав Дана з перемогою на виборах президента Румунії

15:33 19.05.2025
Зеленський доручив створити постійну розширену національну переговорну групу щодо перемовин з РФ

Зеленський доручив створити постійну розширену національну переговорну групу щодо перемовин з РФ

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили вночі 93 ворожих дрони зі 108, ще 58 локаційно втрачені

Центр протидії дезінформації зафіксував фейкові акаунти вищих посадовців України в месенджері Телеграм

Трамп вважає, що застосування санкцій проти РФ з боку США може зашкодити мирному врегулюванню

ЄС ухвалить 17-й пакет санкцій у вівторок, 18-й на підході – голова МЗС Естонії

Зеленський заперечує можливість виведення військ з частини території країни та погодження з ультиматумами РФ

ОСТАННЄ

Внаслідок обстрілу Херсона десятеро поранених

Кількість постраждалих внаслідок атаки БпЛА по маршрутці в Херсоні зросла до п'яти

Зеленському довіряють 74% українців, Притулі 50%, Порошенко 25% - соцопитування КМІС

Понад дві третини українців виступають проти обмеження термінів перебування на посаді мерів - соцопитування

СБУ затримала 17-річного хлопця, який шпигував за Силами оборони в Харкові та Дніпрі

Після телефонної розмови Трампа та Путіна статус-кво не змінився — Подоляк

Окупанти 27 разів обстріляли населені пункти Донецької області, є загиблий, 6 поранені

До HRMIS підключено 987 держорганів - голова НАДС Алюшина

Сили оборони збили вночі 93 ворожих дрони зі 108, ще 58 локаційно втрачені

Сибіга візьме участь в засіданні Ради міністрів закордонних справ у Брюсселі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА