ЦПД: кожна публічна заява Заходу про "прогрес" в русі до миру супроводжується ракетними ударами РФ

Кожна публічна заява Заходу про "прогрес" в русі до миру супроводжується ракетними ударами РФ, заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко.

"На жаль, кожна публічна заява Заходу про "прогрес" в русі до миру супроводжується ракетними ударами рф. Путін підготував ресурси до таких качель, раніше про це говорили. Накопичив їх для того, аби ось так вести будь-який діалог протягом 2025 року", - написав Коваленко у телеграмі.

За його словами, схожі дії Путін робив в часи АТО і ООС на східному фронті – "це методи дипломатії, що тісно переплітаються з фронтом".

Як повідомлялось, попадання осколків і загоряння зафіксовано в Голосіївському та Подільському районі Києва. У Соломʼянському та Святошинському районі загорання на дахах житлових будинків.