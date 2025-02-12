Інтерфакс-Україна
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05:08 12.02.2025

ЦПД: кожна публічна заява Заходу про "прогрес" в русі до миру супроводжується ракетними ударами РФ

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ЦПД: кожна публічна заява Заходу про "прогрес" в русі до миру супроводжується ракетними ударами РФ

Кожна публічна заява Заходу про "прогрес" в русі до миру супроводжується ракетними ударами РФ, заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко.

"На жаль, кожна публічна заява Заходу про "прогрес" в русі до миру супроводжується ракетними ударами рф. Путін підготував ресурси до таких качель, раніше про це говорили. Накопичив їх для того, аби ось так вести будь-який діалог протягом 2025 року", - написав Коваленко у телеграмі.

За його словами, схожі дії Путін робив в часи АТО і ООС на східному фронті – "це методи дипломатії, що тісно переплітаються з фронтом".

Як повідомлялось, попадання осколків і загоряння зафіксовано в Голосіївському та Подільському районі Києва. У Соломʼянському та Святошинському районі загорання на дахах житлових будинків. 

Теги: #удари #ракетні #рф

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