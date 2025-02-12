Інтерфакс-Україна
Події
00:42 12.02.2025

Ще на 11 напрямках тривають ворожі атаки - Генштаб

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Російські окупанти продовжують атакувати позиції українських підрозділів ще на 11 напрямках, а від початку доби відбулося 90 бойових зіткнення, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у неділю.

"Російські загарбники завдали двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосували 19 ракет та скинули 101 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження понад тисячу сто дронів-камікадзе та здійснили понад п’ять тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - сказано в повідомленні.

На харківському напрямку від ворожої авіації постраждали Золочів та Ветеринарне.

На куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового, де українські захисники зупинили всі сім ворожих атак. Ворог скинув КАБ на Осиново.

На лиманському напрямку російські загарбники за підтримки авіації дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новосергіївка, Нове, Зелений Гай, Новолюбівка та Ямполівка.

На сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм окупаційних військ поблизу Білогорівки.

На краматорському напрямку ворог штурмував позиції українських захисників поблизу Васюківки, Григорівки та Часового Яру. Сили оборони відбили одну атаку загарбників, на даний час бої точаться ще в трьох локаціях. Ступочки та Дружківка зазнали авіаударів.

Тринадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на торецькому напрямку в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Два бої досі тривають. Під авіаударами опинилися Катеринівка та Олександро-Шультине.

На новопавлівському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборону українських захисників в районі Костянтинополя. На даний час триває одне боєзіткнення.

На гуляйпільському напрямку відбулось три боєзіткнення з противником в районі населених пунктів Новосілка та Чарівне.

На оріхівському напрямку ворог завдав авіаудару по населеному пункту Омельник скинувши сім КАБів.

На придніпровському напрямку противник скинув два КАБ на населений пункт Придніпровське.

На курському напрямку з початку доби відбулося 15 боєзіткнень, також загарбницька армія завдала 28 авіаударів, скинувши 39 КАБ та здійснила 532 обстріли.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid029TeKddZNM6JzBKM5EuQAdXaYT45V5qAHnP1L1Rt89adJXFPZSnWzKAtdXUS1vx7jl

Теги: #генштаб #зведення

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