Зеленський про замороження USAID: найголовніше для нас - це військова допомога, а її було збережено

Україна не має наміру скаржитися через припинення допомоги через Американське агентство з міжнародного розвитку (USAID), тому що для неї головною є військова допомога, яка продовдує надаватися, сказав президент України Володимир Зеленський.

"Ми не збираємося скаржитися на те, що деякі програми були заморожені, тому що найголовніше для нас - це військова допомога, і вона була збережена, за що я вдячний... Якщо у американської сторони є можливість і бажання продовжити свою гуманітарну місію, ми повністю за це, а якщо ні, то ми знайдемо свій власний вихід із цієї ситуації", - сказав Зеленський в інтерв'ю виданню The Guardian.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа планує залишити менше ніж 300 співробітників USAID із понад 10 тис співробітників у всьому світі. У 2023 році USAID надала допомогу приблизно 130 країнам, багато з яких постраждали від конфліктів. Найбільшими одержувачами була Україна, за нею йшли Ефіопія, Йорданія, Демократична Республіка Конго, Сомалі, Ємен та Афганістан.