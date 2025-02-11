РФ ударила по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині 19 ракетами різних типів

Окупаційна армія РФ здійснила комбіновану повітряну атаку, українські захисники збили в ніч на вівторок 57 ударних безпілотників типу Shahed, а також дрони-імітатори інших типів, повідомляється в телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 10:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 64 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено без негативних наслідків.

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина", - розповіли у Повітряних силах.

У ніч на 11 лютого 2025 рку російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині - загалом до 19 крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет. Інформація щодо типів та результатів бойової роботи уточнюється.

Крім того, ворог атакував 124 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.