Інтерфакс-Україна
Події
08:49 11.02.2025

Єрмак вже 5 років на посаді керівника Офісу президента

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Єрмак вже 5 років на посаді керівника Офісу президента
Фото: сайт Президента України

Керівник Офіса президента України Андрій Єрмак у вівторок відзначає п'ять років на посаді.

За словами членкині наглядової ради державного Укрексімбанку Вікторії Страхової, це рекорд в історії України: за ним з суттєвим відривом йде Сергій Льовочкін, який керував Секретаріатом президента України трохи менше чотирьох років, всі інші значно менше.

"Можна по-різному ставитись до Андрія, але все ж таки треба віддавати данину таланту організаційно-політичного характеру. Така тривалість на посаді не через війну - у нас за цей час змінювали навіть головкомів та міністрів навіть віце", - написала Страхова у Facebook.

Єрмак займає посаду керівника Офісу президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року, а з 12 лютого входить до складу Ради національної безпеки та оборони України.

 

Теги: #рекорд #кадри #офіс_президента

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